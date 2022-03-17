الامارات | بطولة حمدان بن زايد للرماية تستقطب 160 مشاركاً

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة حمدان بن زايد للرماية تستقطب 160 مشاركاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الظفرة للرماية استمرار باب التسجيل لبطولة حمدان بن زايد للرماية في البندقية سكتون 0.22 حتى نهاية الشهر الجاري، قبل بدء التصفيات النهائية في ختام البطولة 31 الجاري، والتي سيتم خلالها تحديد بطل الرماية 2022 في نسختها الثانية، والتي تقام وسط إجراءات احترازية ووقائية، تضمن سلامة المتسابقين والمشاركين والعاملين في البطولة. ويشارك ضمن التصفيات التمهيدية أكثر من 160 متسابقاً مع استمرار باب التسجيل حتى ختام التصفيات.

وشهدت البطولة والتي تجرى نهائياتها على مستوى الرجال والسيدات من 15 مايو إلى 15 يونيو، قوة وندية بين المشاركين في التصفيات التمهيدية حتى الآن، بهدف تحقيق العلامة الكاملة التي تؤهلهم لخوض التصفيات النهائية للبطولة. وأسفرت التصفيات حتى الآن عن فوز أحمد الكثيري بالمركز الأول، بعد أن حقق 157.7 نقطة.

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