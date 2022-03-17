الامارات | «أسباب أمنية» وراء نقل مباراة المنتخب من بغداد إلى الأردن

شكرا لقرائتكم خبر عن «أسباب أمنية» وراء نقل مباراة المنتخب من بغداد إلى الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالة الأنباء العراقية، أمس، أن مباراة منتخب الإمارات لكرة القدم، المقررة 24 الجاري أمام مضيفه المنتخب العراقي، ستنقل من العاصمة العراقية بغداد إلى العاصمة الأردنية عمان، لأسباب أمنية. وستلعب المباراة ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم قد أكد في بيان صحافي أيضاً نقل المباراة من بغداد إلى «أرض محايدة».

وواجهت الملاعب العراقية في الفترة الماضية حظراً فرضه الاتحاد الدولي (فيفا)، معتمداً على تقييمات أمنية لم تسمح بإقامة المباريات. وبعد رفع الحظر في الفترة الأخيرة، كان العراق يعوّل على إقامة هذه المباراة على أرضه وبين جمهوره على استاد المدينة الرياضية في بغداد، الذي يتسع لـ30 ألف متفرج.

وقال عضو الاتحاد العراقي للعبة، أحمد الموسوي، في مؤتمر صحافي «الاتحاد العراقي تسلم رسالة من الاتحاد الدولي، تتضمن قرار نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الإماراتي إلى أرض محايدة، وهي الأردن». وأكد من جانبه أمين سر الاتحاد العراقي، محمد فرحان، أن «هذا القرار جاء على خلفية القصف الصاروخي الأخير الذي تعرضت له أربيل».

وتسببت حادثة إطلاق الصواريخ قبل أيام على أربيل العراقية، في مخاوف أمنية متزايدة من إقامة المباراة، لذلك جاء قرار الاتحاد الدولي والآسيوي بنقل المباراة إلى أرض محايدة، لضمان سلامة الجميع.

وأكد مدير فريق النصر السابق والمحلل الرياضي، خالد عبيد، أن «قرار (فيفا) سيبعث برسالة اطمئنان إلى لاعبي المنتخب، وسيخفف الضغط عنهم، لأنه أيضاً في حال أقيمت المباراة في العراق، فسيكون اللاعبون تحت ضغط كبير من الجمهور العراقي الذي كان سيحضر بكثافة». وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هناك عوامل كثيرة كانت ستعطي المنتخب العراقي حافزاً معنوياً كبيراً، من بينها اللعب على أرضه ووسط جمهوره، لكن نقل المباراة سيجعل لاعبي الأبيض أكثر حماساً وإصراراً لحجز بطاقة المركز الثالث».

وكان المنتخب دشن تحضيراته، أول من أمس، من خلال معسكر داخلي في دبي، إذ يجرى تدريباته على الملعب الفرعي بنادي النصر، بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا.

واختار أروابارينا قائمة ضمت 28 لاعباً، قبل أن يتم استبعاد تيغالي بسبب الإصابة، وضم لاعب كلباء حبيب الفردان بدلاً عنه، فيما أعلن اتحاد الكرة أن لاعب المنتخب إسماعيل مطر سيخضع للمزيد من الفحوص للتأكد من حجم الإصابة التي يعاني منها. وكان مقرراً أن تسافر بعثة المنتخب إلى العراق 22 الجاري لخوض المباراة. وانتظم أمس في التدريبات لاعبو الشارقة وبني ياس والجزيرة وكلباء.

ويحتل المنتخب المركز الثالث بتسع نقاط، في حين يحل العراق خامساً بخمس نقاط، علماً بأن صاحب المركز الثالث يتأهل إلى ملحق آسيوي، وبعد ذلك ملحق عالمي لتحديد المتأهل الخامس عن آسيا إلى كأس العالم.

• المنتخب يسعى للحفاظ على المركز الثالث حين يحل ضيفاً على العراق 24 الجاري.

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