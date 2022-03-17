الامارات | تونس تستدعي لاعب عجمان بالعربي لمواجهتي مالي.. وغامبيا تطلب تراولي

شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تستدعي لاعب عجمان بالعربي لمواجهتي مالي.. وغامبيا تطلب تراولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدعى المنتخب التونسي لكرة القدم، لاعب نادي عجمان، فراس بالعربي، إلى تشكيلة نسور قرطاج التي ستواجه مالي في تصفيات المرحلة الأخيرة لكأس العالم «قطر 2022».

ومن المقرر إقامة مباراة تونس ومالي ذهاباً في مالي يوم 24 مارس الجاري، على أن يُقام الإياب على ملعب حمادي العقربي يوم 27 من الشهر نفسه.

وتلقّى نادي عجمان برقية من الاتحاد التونسي بانتظام اللاعب في المعسكر المغلق لمنتخب بلاده قبل المواجهتين، إذ من المقرر أن يغادر فراس بالعربي الإمارات غداً على أن يعود يوم 29 الجاري، وقبل أربعة أيام من الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين.

وفي السياق ذاته، استدعى منتخب غامبيا، لاعب عجمان أبوبكر تراولي لمباراة ودية سيخوضها خلال فترة الأجندة الدولية، من دون أن يتحدد موعد مغادرة اللاعب لخوض تلك المباراة.

وأكد مدير فريق عجمان، محمد حسين، أن وجود أكثر من لاعب دولي في تشكيلة البرتقالي، هو أمر يعكس القيمة الفنية الكبيرة للفريق ونجاح الإدارة في استقدام لاعبين من أصحاب الخبرات الدولية، والذين انعكس أداؤهم على المستوى الذي قدمه البرتقالي هذا الموسم.

وقال حسين لـ«الإمارات اليوم»: «إننا نشعر داخل عجمان بحالة من الرضا عن المستوى الذي يقدمه البرتقالي، خصوصاً في الدور الثاني من البطولة، إذ استطعنا أن نجمع 10 نقاط في أربع مباريات وخسرنا في الجولة الأخيرة ضد الشارقة بقرار صافرة اتفق المحللون على أن ضربة الجزاء التي سجل منها الشارقة هدف الفوز في الدقيقة 92 لم تكن صحيحة».

وأضاف: «رغم الخسارة من الشارقة وقبلها بني ياس، إلا أن الواضح على فريق عجمان هو ثبات مستواه في كل المباريات وأمام جميع الفرق، وهذا أمر يُحسب للطاقم الفني بقيادة غوران، وللاعبين الذين لديهم طموح كبير لإنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن في جدول الدوري».

ويحتل عجمان حالياً المركز الثامن على لائحة ترتيب جدول دوري أدنوك للمحترفين برصيد 25 نقطة.

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