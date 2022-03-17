الامارات | منتخبات الدراجات تعسكر في الفجيرة استعداداً للبطولة الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات الدراجات تعسكر في الفجيرة استعداداً للبطولة الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت منتخبات الدراجات معسكرها المغلق في الفجيرة استعداداً للسفر لخوض منافسات البطولة الآسيوية التي تقام في مدينة دوشانبي في طاجيكستان خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس 2022، وانتظم في المعسكر 15 دراجاً من الجنسين، بوجود مدرب منتخب الشباب والناشئين بدر ثاني، ووجود قائد المنتخب الوطني يوسف ميرزا.

وأكد رئيس اتحاد الدراجات، رئيس لجنة المنتخبات، منصور بوعصيبة، في تصريحات صحافية، اهتمام مجلس الإدارة بتوفير الدعم الكامل للمنتخبات المشاركة في البطولة من خلال إقامة هذا المعسكر التدريبي الذي يأتي بعد المشاركة في بطولة الدولة وقبل انطلاق كأس رئيس الدولة للدراجات الأحد المقبل، وذلك على أمل تحقيق نتائج إيجابية.

وانتظم في معسكر منتخب الرجال كل من يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، محمد المنصوري، جابر المنصوري، سيف معيوف، خالد معيوف، وليد النقبي، ومن منتخب الإناث صفية الصايغ، شيخة عيسى، زهرة حسين، هدى حسين، ومن منتخب الشباب وتحت 23 عاماً محمد المطيوعي، عبدالعزيز الهاجري، حمدان حسن، عبدالله الحمادي.

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