الامارات | «سبوتيفاي» ترعى برشلونة مقابل 280 مليون يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن «سبوتيفاي» ترعى برشلونة مقابل 280 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن برشلونة الإسباني لكرة القدم، أول من أمس، أن منصة البث الصوتي «سبوتيفاي» السويدية ستصبح الراعي الرئيس الجديد للنادي للمواسم الأربعة المقبلة، وسيتم وضع اسمها بجانب اسم ملعبه «كامب نو» الأسطوري. وللمرة الأولى، سيكون للملعب شريك، وسيطلق عليه اسم «سبوتيفاي كامب نو».

ولم يكشف برشلونة عن العائدات المالية للصفقة التاريخية مع الشركة السويدية، ولكن وفقاً للعديد من وسائل الإعلام الكاتالونية المتخصصة، يبلغ العقد نحو 70 مليون يورو لكل موسم على مدار أربع سنوات، أي نحو 280 مليون يورو.

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