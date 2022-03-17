الامارات | الإمارات تستضيف 3 اجتماعات لمكافحة المنشطات في الرياضة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستضيف 3 اجتماعات لمكافحة المنشطات في الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُسدل الستار على ثلاثة اجتماعات عالمية استضافتها الإمارات خلال أسبوع تحت مظلة الوكالة الوطنية الإماراتية لمكافحة المنشطات، وبدأت سلسلة الاجتماعات باجتماع مكتب اتفاقية مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة المنشطات في الرياضية للدورة 2022-2023، واختص الاجتماع الثاني بلجنة صندوق مكافحة المنشطات في اليونسكو، فيما اختتمت سلسلة الاجتماعات بالاجتماع الوزاري الـ17 لدول آسيا وأوقيانوسيا لمكافحة المنشطات في الرياضة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، عبر الحضور الواقعي والافتراضي بمشاركة 36 دولة و14 وزيراً.

وقال بيان صحافي: «ترأست الاجتماعات الدكتورة ريمة الحوسني رئيسة صندوق اليونسكو لدعم القضاء على المنشطات في الرياضة، رئيسة مجلس إدارة الوكالة الوطنية الإماراتية لمكافحة المنشطات، بحضور رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ويتولد بانكا، وحضر الافتتاح الرسمي مساعد الأمين العام في الهيئة العامة للرياضة خالد المدفع».

وقالت ريمة الحوسني إن نجاح الإمارات في استضافة الاجتماعات العالمية يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها الدولة على الصعيد العالمي في مجال مكافحة المنشطات، وأن الإمارات تعتبر الوجهة المفضلة لعقد هذه المؤتمرات المهمة، خصوصاً في ظل تحديات جائحة كورونا.

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