الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
موناكو - براغا 21:45
ليفركوزن - أتالانتا 21:45
غلطة سراي - برشلونة 21:45
ليون - بورتو 00:00
وست هام - إشبيلية 00:00
إيفرتون - نيوكاسل 23:45
دوري المؤتمر الأوروبي
بازل - مرسيليا 21:45
رين - ليستر 21:45
الدوري السعودي
النصر - الفيحاء 21:50
الدوري الكويتي
النصر - الشباب 18:10
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