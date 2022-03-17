شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يتحدث عن فوز الإسماعيلي الأول فى الدوري ويوجه رسالة للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على فوز فريقه اليوم على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري هذا الموسم.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: "منذ قدومي لتدريب الإسماعيلي، خضت 5 مباريات من ضمنهم 4 دوري ومباراة في الكأس وكان ضيق الوقت أكبر أزمة تواجهني ورغم ذلك كل المباريات التي قمت بقيادتها حققت نتائج إيجابية، ونتيجة اليوم مرضية بالنسبة للفوز على الاتحاد الفريق الكبير".

وأضاف: "الإسماعيلي يتحسن من مباراة لمباراة، وسيكون هناك مستوى أفضل في ظل فترة التوقف التي سوف تساعدنا كثيرا، والنتائج بالنسبة لنا في الفترة الحالية الأهم".

وتابع: "ما زال هناك قلق بالنسبة لوضع الفريق حاليا، ولكن نحن نعمل ونسعى باجتهاد والنتائج سوف تأتي والبداية من لقاء اليوم، أقوم بعملي حتى الدقيقة الأخيرة والأهم أن نقوم بما علينا، والتوفيق يأتي من الله، وجماهير الإسماعيلي لديها الحق في القلق على فريقها في ظل النتائج السابقة ووضع الفريق في الدوري، وأوجه الشكر لجماهير الإسماعيلي على الدعم".

وتطرق للحديث عن إيهاب جلال قائلا: "أوجه الشكر له فهو أستاذي ومعلمي، ودعمني للانتقال إلى الإسماعيلي، لدينا لاعبين مميزين في الإسماعيلي ولكننا نحتاج إلى مجهود كبير، وأطالب جماهير الإسماعيلي بدعم الفريق حتى لو النتائج سلبية، خاصة أنه لا يوجد وقت".