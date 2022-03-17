شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم قرعة بطولة العالم لناشئى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الخميس مراسم قرعة بطولة العالم لكرة السلة تحت 17 سنة، أولاد، والتى تشارك فيها مصر خلال يوليو المقبل، حيث تقام منافسات البطولة فى الفترة من 2 إلى 11 يوليو المقبل.

وتستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية 3×3 لأول مرة في مصر لنسختين متتاليتين، حيث تلقى اتحاد السلة موافقة على استضافة بطولة أفريقيا للرجال والسيدات وللشباب والآنسات تحت 17 سنة نسختى 2022 و2023.

وستقام نسخة بطولة أفريقيا لعام 2022 في شهر نوفمبر الجاري وفقًا لما أكده الاتحاد الدولي في خطابه للاتحاد المصري.