شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات نارية بمجموعة بحرى بالقسم الثانى اليوم.. الحرس وأبو قير الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثالثة عصر اليوم الخميس، 5 مباريات قوية فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مباريات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، والتى يأتى أبرزها حرس الحدود وأبو قير للأسمدة.

يحل نادى الأوليمبى متصدر جدول مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 45 نقطة، ضيفا ثقيلا على نادى المجد السكندرى القابع في المركز الثامن برصيد 32 نقطة، في مباراة صعبة على أصحاب الأرض.

ويلتقى نادى حرس الحدود صاحب الوصافة برصيد 43 نقطة مع أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة في مباراة نارية تساوى 6 نقاط، ويأمل الحرس في استغلال عامل الأرض لمواصلة الضغط على الأوليمبى في انتظار هدية من المجد.

وفى ديربى المحلة، يستضيف نادى الصيد بالمحلة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة، شقيقه الأكبر بلدية المحلة صاحب المركز الخامس برصيد 36 نقطة في مباراة سهلة نسبية للضيوف، وفى نفس التوقيت يلتقى الرجاء صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط مع الزرقا صاحب المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة في صراع القاع، وأخيرا يستقبل نادى سبورتنج صاحب المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة، فريق ألعاب دمنهور صاحب المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، في مباراة مثيرة تحت شعار الهروب من مناطق الهبوط، حيث إن دمنهور هو أول فرق الهبوط حاليا في المجموعة بينما الفوز في مباراة اليوم تضع سبورتنج في منطقة الخطر وتنقذ دمنهور.