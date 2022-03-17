عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدوري الإنجليزي.. ليفربول يدهس أرسنال ويلامس عرش مانشستر سيتي

الخميس 17 مارس 2022

الخليج 365

تمكن ليفربول من إسقاط أرسنال في ملعب الإمارات بهدفين دون رد، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



هدفا الريدز جاءا بأقدام البرتغالي ديوجو جوتا والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقتين 54 و62.

ونجح رجال المدرب الألماني يورجن كلوب في تضييق الخناق على مانشستر سيتي، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة.

وعزز ليفربول تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بوصوله للنقطة 69، فيما توقف أرسنال عند 51 نقطة في المركز الرابع.

وسبقت هذه المباراة مواجهة أخرى مؤجلة من الجولة الـ16، جمعت بين برايتون وضيفه توتنهام هوتسبير، الذي استطاع الفوز خارج قواعده بهدفين دون رد.

ثنائية الفريق اللندني جاءت عن طريق كريستيان روميرو وهاري كين في الدقيقتين 37 و57.

وتمكن توتنهام من التقدم خطوة نحو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالوصول للنقطة 48، فيما تجمد رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز الـ12.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي - 70 نقطة

ليفربول - 69 نقطة

تشيلسي - 59 نقطة

أرسنال - 51 نقطة

مانشستر يونايتد - 50 نقطة

وست هام - 48 نقطة

توتنهام - 48 نقطة