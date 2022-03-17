عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دوري أبطال أوروبا.. فياريال يصعق يوفنتوس ويتأهل رفقة تشيلسي

الخميس 17 مارس 2022

الخليج 365

واصل تشيلسي الإنجليزي سعيه نحو الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا بتأهله إلى الدور ربع النهائي على حساب ليل الفرنسي.



الفريق اللندني نجح في التغلب على مضيفه بنتيجة 2-1 في إياب دور الـ16 بعدما فاز عليه ذهابا في العاصمة الإنجليزية بهدفين دون رد.

أصحاب الأرض نجحوا في التقدم بهدف من ركلة جزاء، سجله المهاجم التركي بوراك يلماز مع حلول الدقيقة 38، قبل أن يعادل كريستيان بوليسيتش لتشيلسي النتيجة في آخر لحظات الشوط الأول.

وأكد البلوز تأهلهم بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71 عن طريق المدافع الإسباني سيزار أزبلكويتا، ليفوز الفريق الإنجليزي (4-1) بمجموع المباراتين.

وفي مباراة أخرى بالتوقيت ذاته، حقق فياريال الإسباني مفاجأة مدوية بإقصاء يوفنتوس الإيطالي من البطولة بعدما انتصر عليه في عقر داره بثلاثية دون رد.

وفشل اليوفي في الاستفادة من تعادله خارج أرضه 1-1 بجولة الذهاب، ليتلقى هدفين في الدقيقتين 78 و85 عن طريق جيرارد مورينو "ركلة جزاء" وباو توريس.

وفي اللحظات الأخيرة منع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت هدفا محققا للضيوف بتصديه للكرة بيده، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية للفريق الإسباني، سجل منها أرناوت دانجوما هدفا ثالثا، أطلق به رصاصة الرحمة على البيانكونيري.

وبذلك، أكمل تشيلسي وفياريال عقد المتأهلين إلى ربع النهائي رفقة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وبايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي، وليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.