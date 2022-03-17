فياريال يحقق المفاجأة ويطيح بيوفنتوس من دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح فياريال الإسباني في بلوغ دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على مضيفه يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "اليانز ستاديوم" في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وتأهل فريق الغواصات الصفراء إلى الدور ربع النهائي بعد تفوقه على الفريق الإيطالي 4 / 1 بمجموع المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1 / 1.

تقدم فياريال في الدقيقة 78 عن طريق جيرارد مورينو من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله باو توريس الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل أرناوت دانجوما الهدف الثالث لفياريال من ضربة جزاء.