«غضب جماهير الإسماعيلي السبب».. تفاصيل بوكس العميد في وجه المحمدي في غرفة الملابس

الشارقة - اميمة ياسر - كشف حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري حقيقة الأخبار المتداولة حول رحيله عن صفوف زعيم الثغر.

وقال حسام حسن خلال تصريحات صحفية أن كل الأخبار المتداولة عن رحيله من قيادة الاتحاد السكندري غير صحيحة قائلا: مفيش حاجة.

وسقط الاتحاد السكندري أمام نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري .

خناقة حسام حسن

كشف مصدر مسؤول بنادي الإسماعيلي، تفاصيل خناقة حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري مع باهر المحمدي مدافع الأول، بعد فوز الدراويش على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب في الدوري المصري.

كواليس خناقة حسام حسن وباهر المحمدي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «بعد المباراة جماهير الاتحاد توجهت بالسب والقذف للاعبي الإسماعيلي، وباهر المحمدي لاعب الدراويش رد قائلا بتشتموني ليه، وحسام حسن افتكر أنه بيشتمه وبيغلط فيه هو، وذهب خلفه حتى أوضة اللبس وضربه بالبوكس ونجح إبراهيم حسن في إنهاء الأمر وساهم في عدم تفاقم الأمر».