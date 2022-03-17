أول رد من محمد صلاح بشأن صفقة برشلونة الإسباني

الشارقة - اميمة ياسر - كشف رئيس تحرير صحيفة " بيلد' الصحفي الألماني كريستيان فالك عن موقف محمد صلاح من البقاء في ليفربول وما أخبره لزملائه في الفريق الإنجليزي.

وأوضح فالك رئيس جريدة "بيلد" الألمانية، أن صلاح بالفعل أخبر زملاءه في ليفربول برغبته في البقاء بصفوف الريدز.

وأكد يورجن كلوب في تصريحات سابقة أن ليفربول بذل كل ما في وسعه لتجديد عقد محمد صلاح، وأن الكرة موجودة الآن في ملعب المحترف المصري.

وكان رامي عبار، وكيل محمد صلاح قد سخر تصريحات يورجن كلوب، بتغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

عقب ذلك انتشرت تقارير تؤكد أن محمد صلاح يرتبط باهتمام من جانب نادي برشلونة الإسباني، الذي يدرس فرص التعاقد معه حال فشل في التعاقد مع إيرلينج هالاند.