شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله سيسيه: الزمالك سيعود أقوى مما كان.. وفيريرا مدرب عبقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الله سيسيه، مهاجم فريق الزمالك السابق، أن الفريق سيعود أقوى مما كان في الفترة المقبلة، موضحا أن فيريرا مدرب عبقري وعودته للزمالك أمر رائع.

وأكمل سيسيه في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك رغم خروجه من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكنه يضم بين صفوفه العديد من العناصر المهمة الشابة والتي سيبني عليها في المستقبل".

وأضاف مهاجم فريق الزمالك السابق أن الزمالك سيتوج ببطولة الدوري في الموسم الجاري مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا في الموسم الجاري، موضحا الزمالك حصل على بطولة مهمة وبعد مشوار طويل وشاق في 2015 وحملت فيريرا على عنقي لأنه استحق ذلك". وأكمل: "الزمالك سيفوز بالدوري هذا الموسم وفيريرا سيعيد لم شمل الفريق".

وطالب سيسيه جماهير الفريق بضرورة الصبر على البرتغالي فيريرا والجيل الحالي من اللاعبين، قائلا: "على الصعيد القاري الفريق سيكون قادر على التتويج الافريقي بعد عام أو إثنين كحد أقصى".

واختتم: "حسن شحاتة تدربت تحت قيادته وتعلمت منه الكثير وما فعله بالحصول على أمم أفريقيا 3 مرات إنجاز لا يتكرر كثيرا".