شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: نفكر فى استعادة سيف الدين الجزيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، أن إدارة النادي تفكر بجدية فى التعاقد مع الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، بداية من الموسم المقبل.

وقال عادل تصريحات تليفزيونية: "قد نفكر فى استعادة سيف الجزيري مرة أخرى بعد اعلان الزمالك رحيله فى نهاية الموسم فهو مهاجم متميز ويمتلك إمكانيات فنية رائعة ولاعب دولي".

وأضاف: "بلا شك المقاولون كان في حاجة إلى تحقيق الفوز اليوم على الجونة، نثق في اللاعبين والجهاز الفني، والانتصار اليوم على الجونة يمنحنا المزيد من الثقة".

وكان كارتيرون قد رحل عن الزمالك بالتراضي خلال الفترة الماضية وتولى بعدها قيادة الفريق السعودي. وخاض سيف الجزيري 15 مباراة مع الزمالك هذا الموسم وسجل هدفا واحدا وصنع ثلاثة آخرين. ولعب الجزيري 37 مباراة مع الزمالك وسجل خمسة أهداف وصنع ثمانية أخرى.