شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: العامل البدنى يؤثر على بيرسي تاو فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ماهر همام، نجم الأهلي السابق، عن مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، قائلا: "مستوى الأهلي ونتائجه كانت مقلقة في بداية دور المجموعات، ولكن الأداء يتحسن مباراة بعد الأخرى".

وأضاف ماهر همام في تصريحات تليفزيونية: "مباراة المريخ المقبلة ستكون مختلفة تماما عن لقاء الدور الأول، وموسيماني درس المريخ جيدا وسيتعلم من أخطاء المباراة الأولى".

وواصل: "أفشة يجيد في مركز 10 وهو نقطة القوة الأكبر في الأهلي بالنسبة لي، ومحمد شريف يتميز بالسرعة، وقادر على استغلال المساحات".

وتابع: "عبد القادر لديه المهارة المميزة والقدرة على المراوغة، مع تسديدات حمدي فتحي وقوة معلول من الجهة اليسرى، وهناك تنوع في الحلول الهجومية".

وتابع حديثه قائلا: "من المهم في مباراة المريخ المقبلة استغلال أنصاف الفرص، والتسجيل من البداية، لذلك أنصح لاعبي الأهلي بضرورة استغلال أي فرصة ضد المريخ".

وواصل: "بيرسي تاو عندما يكون جاهزا على المستوى البدني يتألق ويقدم مستوى فني متميزا، ولكن ما يعيق بيرسي تاو عدم جاهزيته البدنية، هي التي لم تساعده على الظهور بمستواه الحقيقي". واختتم حديثه قائلا: "لو بيرسي تاو جاهزا على المستوى البدني سيكون نقطة قوة مميزة للأهلي".