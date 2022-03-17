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الكاف: بطولة السوبر ليج قيد البحث.. وتلقينا عروضا لاستضافة نهائي أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أكد الجنوب أفريقي لوكاس سبتمبر، مدير إدارة الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن بطولة السوبر ليج قيد البحث في الوقت الحالي.

 

وأوضح سبتمبر في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "ناقشنا الأمر في الكاف خلال بطولة أمم أفريقيا ونناقش الأمر في الوقت الحالي". وأكمل: "تلقينا بعض العروض لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا".

 

ورد  مدير إدارة الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على طلب نادي بيراميدز بشأن استضافة نهائي الكونفدرالية الأفريقية، قائلا: "لا يجوز أن يأتي الطلب من ناد، الدول هي المعنية بذلك".

 

وأكمل: "اللجنة التنفيذية بالكاف لم تحسم ملعب النهائي حتى الآن، وضغط المباريات موجود في أوروبا".

 

وقال سبتمبر ردا على وضع مباراة الأهلي مع الهلال السوداني بعد مباراة مصر والسنغال بوقت قصير: "الأمر يحدث في أوروبا، وبعد الأجندة الدولية بيومين و3 أيام تقام مباريات الدوري في أوروبا".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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