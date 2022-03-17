شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب فيوتشر يكشف تفاصيل وعد الـ4000 جنيه بالاتفاق مع علي ماهر قبل مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد رضا بوبو، لاعب فريق فيوتشر، أن فوز فريقه على سموحة برباعية نظيفة في الدوري كان متوقعا، قائلا: "فوزنا على سموحة الأخير كان مهما لاستعادة الثقة، وتدربنا على أسلوبنا في المباراة وكنا متوقعين الفوز على سموحة بنتيجة كبيرة".

وعن شهرته بوبو قال فى تصريحات تليفزيونية: "لم أكن أعرف من هو بوبو حتى قام أحد المعلقين بتشبيهي ببوبو نجم الاتحاد السكندري السابق، بوبو أسطورة الاتحاد السكندري وفخور بأن شهرتي على اسمه".

كشف محمد رضا بوبو أن علي ماهر شخصيته قوية وكان نقطة فارقة بالنسبة لي، ودوما يريدني أن أعاني أكثر وأتعب".

وأضاف: "فيوتشر أشبه بالعيلة، وقبل مباراة سموحة قال لي على ماهر إذا سجلت هدفا بـ2000 جنيه، وإذا صنعت أيضا 2000، والحمد لله سجلت وصنعت، واحتفلت معه وذكرته بالـ4000 جنيه". واختتم حديثه قائلا: "مانشستر سيتي فريقي المفضل في أوروبا".