شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. المصري يعلن خصم 10% من اللاعبين الغائبين عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، ما نشره الخليج 365 عن خصم 10% من كل لاعب غاب عن مران الفريق الأول لكرة القدم، بسبب التمرد للحصول على بعض المستحقات المتأخرة.

وقال حسن عمار في تصريحات تليفزيونية: "تركيزنا بشكل كبير على الكونفدرالية هذا الموسم، النتائج تراجعت بعض الشىء فى الدوري، ولكننا نثق في الجهاز الفني واللاعبين على قدرتهم على التعويض".

وأضاف: "هناك تمرد بين لاعبي المصري بسبب بعض المستحقات المتأخرة، واللاعبون لهم أقساط شهرية، وما يتبقى فقط قسط شهر فبراير ومكافآت الدوري متوقفة بسبب سوء النتائج، والكونفدرالية جميع مكافآتها مصروفة كلها عدا المباراة الأخيرة، لذلك لا داع لما حدث من تمرد". واختتم: "قررنا خصم 10% من أي لاعب تغيب عن مران اليوم بسبب تمرده".