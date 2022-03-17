شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 17 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل منافسات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بإقامة مباراتين جديدتين اليوم الخميس، قبل أن تتوقف المسابقة حتى 6 أبريل المقبل بسبب معسكر المنتخب الوطني المقرر لها من 20 وحتى 30 مارس الجاري استعدادا لمباراتي السنغال في تصفيات الدوري الحاسم المؤهل لكأس العالم قطر 2022.

ويلتقي فريق فاركو في الرابعة عصر اليوم بنظيره البنك الأهلي على استاد الإسكندرية في مباراة صعبة بين الصاعدين للممتاز هذا الموسم، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدوري العام في نسخته الحالية.

يدخل فريق فاركو اللقاء في الظهور الأول لمدربه الجديد البرتغالي نونو ألميدا الذي تولى المهمة بعد توجيه الشكر لمجدي عبد العاطي المدير الفني السابق وجهازه المعاون، بعدما فاز كفر الشيخ على نظيره فريق فاركو الصاعد حديثا للدوري بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الدور الـ 32 من كاس مصر هذا الموسم، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.

وفي المباراة الثانية يلتقي فريق إيسترن كومباني بنظيره طلائع الجيش لحساب نفس الأسبوع في الخامسة والنصف مساء على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

مباراة اليوم تأتي في أعقاب تأهل الفريقين لثمن نهائي كأس مصر، حيث عبر طلائع الجيش للدور ثمن النهائي بعد الفوز على فريق حلوان العام، وذلك بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تأهل فريق إيسترن كومباني لنفس الدور بعد الفوز على فريق غزل المحلة بضربات الترجيح، وذلك بعد التعادل بهدف لكل فريق.

ويسعى إيسترن كومباني لمواصلة صحوته الأخيرة منذ بطولة كأس الرابطة، والتي أدت إلى تغير نتائجه بشكل كامل، حيث تعادل مع الاتحاد والمصرى وفاز على سيراميكا وإنبى، والفوز على غزل المحلة في كأس مصر.