شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى تعقد اجتماعا طارئا مع حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الكرة بنادى الاتحاد السكندرى برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة، وعضوية محمد أحمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة، عقد اجتماع طارئ وعاجل خلال الساعات القليلة القادمة بحضور حسام حسن المدير الفني للفريق وإبراهيم حسن مدير الكرة، وذلك لمناقشة تراجع وتدهور نتائج ومستوى الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء قرار لجنة الكرة عقب هزيمة الفريق أمام النادي الإسماعيلى والأداء السيئ والنتائج غير الجيدة في المباريات الأخيرة، مما أثر سلبا على مسيرة الفريق وفقدان العديد من النقاط التي كانت في المتناول، وذلك رغم قيام إدارة النادي بتوفير كافة عوامل الاستقرار والنجاح سواءً مالية أو إدارية.

ولجنة الكرة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة الانضباط لصفوف الفريق مُجدداً وتحقيق آمال و طموحات جماهيره ومجلس إدارته.

فى سياق متصل، منح حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لاعبيه راحة 3 أيام بعد الخسارة أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام.