شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل مصطفى عسل ومازن هشام وفارس الدسوقى لنصف نهائي كناري كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، مصطفى عسل، مازن هشام، وفارس الدسوقي، إلى الدور نصف النهائي لبطولة كنارى كلاسيك لرجال الاسكواش، والتى تستضيفها العاصمة الإنجليزية لندن، خلال الفترة بين 13 إلى 18 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفاز فارس الدسوقي في مباراة ربع النهائي على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة 2-1 في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 10-12, 11-3.

وفاز مازن هشام على منافسه الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 2-0 في مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-3, 11-3.

وفاز مصطفى عسل على منافسه الويلزي جويل مكين بنتيجة 2-1 في مباراة ماراثونية امتدت إلى 95 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-13, 11-8.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن تصنيف شهر مارس الجارى، حيث انتزع بول كول الصدارة من على فرج ليتراجع الأخير إلى المركز الثانى، واستقر محمد الشوربجى فى المركز الثالث، ومصطفى عسل لاعب النادى الأهلى فى المركز الرابع، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الخامس.