شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة الطبية بالكاف: من المبكر الحكم على حالة بدر بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ياسر حسني، عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن حالة بدر بانون لاعب الأهلي المصاب بمضاعفات فيروس كورونا بسبب إصابة عضلة القلب بالتهابات.

وقال حسني في تصريحات مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc ببرنامج بوكس تو بو بوكس: "من المبكر الحكم على حالة بدر بانون لاعب الأهلي، وأي فيروس قد يسبب التهابا في عضلة القلب وليس الأمر قاصرا على فيروس كورونا، موضحا أن الرنين المغناطيسي هو الذي يحدد درجة الالتهاب في عضلة القلب".

وتابع حسني: "في بطولة الأمم الأفريقية أجرينا 243 مسحة طبية وثبت إيجابية 209 حالة إصابة بكورونا وبعض هذه الحالات تم عمل رنين مغناطيسي لها، وتم اكتشاف 12 حالة لديها التهاب في عضلة القلب وبعضهم لم يكن بدرجة كبيرة.

وواصل عضو اللجنة الطبية بالكاف: "نسبة الإصابة بالتهاب عضلة القلب قليلة بالنسبة للحالات التي لا تعاني من أي اعراض، والتعافي منها يتوقف على قوة عضلة القلب".

وأكمل حسني تصريحاته: "المصاب بالتهاب في عضلة القلب يحتاج للراحة لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل عودته لممارسة أي نشاط رياضي، والاتحاد الأفريقي الاتحاد الوحيد في العالم الذي يجرى رنين مغناطيسي للمصابين بالتهابات جراء الفيروس وهذا ساهم في الحد من مضاعفات الالتهاب وشفاء العديد من اللاعبين".