شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني: 200 مشجع أمام الأهلي وهروب المدير الفني شائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عادل أبو جريشة، نائب رئيس المريخ السوداني، أن فريقه جاهز تماما لمواجهة الأهلي في الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا، موضحا أن هناك موافقة على حضور 200 مشجع للفريق في مواجهة بطل أفريقيا.

وقال أبو جريشة في تصريحات مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc ببرنامج بوكس تو بو بوكس: "أتمنى التأهل رفقة الأهلي والفرص متكافئة بين الأهلي والمريخ والهلال، والمدير الفني للمريخ لي كلارك مستمر مع الفريق ولا صحة لرحيله".

وواصل نائب رئيس المريخ أن فريقه يستعد بكل قوة لمواجهة الأهلي، ويتمسك بحظوظ التأهل مع الأهلي للدور المقبل رغم صعوبة ذلك في ظل أفضلية صن داونز في المجموعة.