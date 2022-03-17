اخبار الرياضه

وداعًا مفتى إبراهيم.. وفاة أسطورة التدريب فى الأهلى.. إنفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا مفتى إبراهيم.. وفاة أسطورة التدريب فى الأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى مساء اليوم مفتى إبراهيم، أسطورة التدريب السابق فى النادى الأهلى، ومدرب الأشبال ومدير أكاديميات القلعة الحمراء السابق، والمحاضر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم.


مفتى ابراهيم

 

• بدأ مسيرته التدريبية فى الأهلى عام 1974 

• مدرب الأشبال ومدير أكاديميات القلعة الحمراء السابق

• عمل مع الأسطورة محمود الجوهرى ومع المدرب المجرى هيديكوتى

• كان مسئولا عن تصعيد اللاعبين من الناشئين للفريق الأول أمثال: 

• الخطيب، زيزو ، مختار مختار ، ثابت البطل

• من أكبر المؤلفين فى كرة القدم حيث لديه أكثر من 70 مؤلفا رياضيا

• يعد من نخبة المحاضرين بالاتحاد الافريقى " كاف " 

• حصل على وسام الجمهورية

• رحل عن عالمنا فى 16 مارس 2022

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا