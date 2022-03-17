شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا مفتى إبراهيم.. وفاة أسطورة التدريب فى الأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى مساء اليوم مفتى إبراهيم، أسطورة التدريب السابق فى النادى الأهلى، ومدرب الأشبال ومدير أكاديميات القلعة الحمراء السابق، والمحاضر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم.



مفتى ابراهيم

• بدأ مسيرته التدريبية فى الأهلى عام 1974

• مدرب الأشبال ومدير أكاديميات القلعة الحمراء السابق

• عمل مع الأسطورة محمود الجوهرى ومع المدرب المجرى هيديكوتى

• كان مسئولا عن تصعيد اللاعبين من الناشئين للفريق الأول أمثال:

• الخطيب، زيزو ، مختار مختار ، ثابت البطل

• من أكبر المؤلفين فى كرة القدم حيث لديه أكثر من 70 مؤلفا رياضيا

• يعد من نخبة المحاضرين بالاتحاد الافريقى " كاف "

• حصل على وسام الجمهورية

• رحل عن عالمنا فى 16 مارس 2022