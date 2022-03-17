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شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا مفتى إبراهيم.. وفاة أسطورة التدريب فى الأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توفى مساء اليوم مفتى إبراهيم، أسطورة التدريب السابق فى النادى الأهلى، ومدرب الأشبال ومدير أكاديميات القلعة الحمراء السابق، والمحاضر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم.
مفتى ابراهيم
• بدأ مسيرته التدريبية فى الأهلى عام 1974
• مدرب الأشبال ومدير أكاديميات القلعة الحمراء السابق
• عمل مع الأسطورة محمود الجوهرى ومع المدرب المجرى هيديكوتى
• كان مسئولا عن تصعيد اللاعبين من الناشئين للفريق الأول أمثال:
• الخطيب، زيزو ، مختار مختار ، ثابت البطل
• من أكبر المؤلفين فى كرة القدم حيث لديه أكثر من 70 مؤلفا رياضيا
• يعد من نخبة المحاضرين بالاتحاد الافريقى " كاف "
• حصل على وسام الجمهورية
• رحل عن عالمنا فى 16 مارس 2022