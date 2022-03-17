"كان نشيطًا للغاية".. أول تعليق من كلوب عن مشاركة صلاح أمام أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

امتدح الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، الأداء الذي قدمه محمد صلاح لاعب الفريق خلال مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أنه كان نشيطاً، وساعد على إيقاف كيران تيرني ظهير أيسر أرسنال.

وشارك محمد صلاح بديلاً أمام أرسنال في الدقيقة 58 من عمر اللقاء الذي انتهى بفوز ليفربول بثنائية نظيفة.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "في الواقع، إنها ثلاث نقاط كبيرة، المجيء إلى هنا والفوز على أرسنال أمر صعب بالفعل ولكن الفوز بالمباراة كان شيئاً خاصاً".

وأضاف: "بدأنا بشكل جيد ثم أصبحت مباراة مفتوحة، كان كلا الفريقين صبورًا ولم يكن استحواذنا جيداً".

وعن مشاركة محمد صلاح بديلاً: "محمد صلاح قال إنه بخير لكنك ما زلت بحاجة إلى تجربته في التدريب وكان لدينا جلسة كاملة مع اللاعبين الآخرين لذلك تمسكنا بذلك، كان من الواضح أنه سيشارك. لقد كان نشيطًا للغاية وأبقى كيران تيرني هادئًا".

وتابع: "أنا متحمس جدًا بشأن الفريق والوضع الذي نحن فيه ولكن هذا لا يغير كل شيء، نحن فقط بحاجة إلى الاستمرار، رأيت فريقًا مجتهدًا في الشوط الأول".

واختتم: "من الواضح أننا مررنا بفترة جيدة وهذا ما نحتاجه، نحن على بعد نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي، لكن الأمر لا يزال كما هو، يجب أن نفوز بالمباريات كرة القدم، ثم نواجه سيتي، ثم كل الآخرين".