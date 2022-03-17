لجنة الكرة بالاتحاد السكندري تجتمع بالتوأم عقب تدهور نتائج الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الاتحاد، عقد لجنة الكرة بناديه برئاسة أحمد عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيري عضوي مجلس الإدارة، اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة بحضور المدير الفني حسام حسن ومدير الكرة إبراهيم حسن؛ لمناقشة تراجع وتدهور نتائج ومستوى الفريق.

وأشار نادي الاتحاد، عبر بيان رسمي صادر مساء يوم أمس الأربعاء، إلى أن قرار لجنة الكرة يأتي عقب هزيمة الفريق أمام الإسماعيلي والأداء السيء والنتائج غير الجيدة في المباريات الأخيرة مما أثر سلبًا على مسيرة الفريق وفقدان العديد من النقاط التي كانت في متناوله رغم قيام إدارة النادي بتوفير كافة عوامل الاستقرار والنجاح سواء مالية أو إدارية.

وأتم نادي الاتحاد بيانه بالتنويه إلى أن لجنة الكرة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة الانضباط لصفوف الفريق مجددًا وتحقيق أمال وطموحات جماهيره ومجلس إداراته.

وهُزم نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الإسماعيلي، يوم أمس ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

وتوقف رصيد الاتحاد السكندري عقب الهزيمة أمام الإسماعيلي عند النقطة 14 في المركز 11 بجدول ترتيب الدوري.