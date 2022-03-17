فياريال يكتسح يوفنتوس بثلاثية على ملعبه ويتأهل لربع نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى

حقق فياريال فوزًا كبيرًا على حساب يوفنتوس، في تورينو، بثلاثية نظيفة، في إياب دور الـ16، ليتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم سقوط فياريال في فخ التعادل ذهابا في إسبانيا بهدف لكل فريق، إلا أن الفريق نجح في إثبات الجدارة بمواجهة العودة، ليضمن التأهل.

أحرز ثلاثية فياريال جيرارد مورينو في الدقيقة 77، وباو توريس في الدقيقة 85، ودانجوما في الوقت بدل الضائع من المباراة.

تشكيل الفريقين:

يوفنتوس: تشيزني، ودي تشيليو، ودي ليخت، وروجاني، ودانيلو، وآرثر، وكوادرادو، ورابيو، ولوكاتيلي، وموراتا، وفلاهوفيتش.

فياريال:رولي، وراؤول ألبيول، وسيرجي أوريه، وباو توريس، باريخو، وإيتيان كابوي، إستوبينان، وتريجيروس، ودانجوما، ولو سيلسو، وبينو

تفاصيل المباراة:

انتهى الشوط الاول من مواجهة يوفنتوس وفياريال بالتعادل السلبي دون أهداف.

ونال فياريال ضربة جزاء في الدقيقة 77 بعد عرقلة روجاني لمهاجم الفريق الإسباني، ليسددها البديل جيرارد مورينو في الشباك معلنا التقدم لفياريال.

ومن ركنية في الدقيقة 85، نجح باو توريس في تسجيل الهدف الثاني لفياريال، ليقترب الفريق الإسباني وحامل لقب الدوري الاوروبي من الوصول لربع نهائي الأبطال.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نفذ لاعبو فياريال هجمة مرتدة، بعد خطأ دي ليخت، ليحاول مدافع يوفنتوس إصلاح خطئه بلعب الكرة بيده للحفاظ على شباكه ليحتسب الحكم ضربة جزاء وبطاقة صفراء لمدافع السيدة العجور، نفذها دانجوما مسجلا الهدف الثالث لفياريال ويقتل آمال يوفنتوس في العودة.

وأطلق بعدها الحكم صافرة النهاية، ليصبح فياريال ثالث المتأهلين من إسبانيا إلى ربع النهائي، بعد ريال مدريد، وأتليتكو مدريد.