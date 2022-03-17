تشيلسي يتحدى مصاعبه ويكرر فوزه أمام ليل ويتأهل لربع نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مصطفى:

كرر تشيلسي الإنجليزي فوزه على ليل الفرنسي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليضمن التأهل لربع النهائي.

ونجح حامل اللقب في الفوز بمواجهة العودة بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل بإجمالي المباراتين برباعية مقابل هدف وحيد، بعدما حقق الفوز ذهابا في ستامفورد بريدج بثنائية نظيفة.

ويعود الفضل لبوليسيتش، وأزبيلكويتا الذين سجلا الهدفين، رغم التأخر في البداية بهدف ليل عن طريق مهاجمه التركي براق يلماز في الدقيقة 37.

وأصبح تشيلسي ثالث فريق إنجليزي في ربع نهائي الأبطال، بعد ليفربول، ومانشستر سيتي.

وتحدى تشيلسي المصاعب التي واجهته بعد تجميد أموال النادي المملوك للروسي رومان أبراموفيتش، بعد الغزو الروسي على أوكرانيا.

تشكيل الفريقين:

ليل: ليو جارديم - زكي تشيليك – جوزيه فونتي – سيفن بوتمان - تياجو دجالو - جابريال جودمونسون - بنجامين أندري– شيكا - براق يلماز - جوناثان بامبا – جوناثان ديفيد

تشيلسي: ميندي، وكريستنسين، وتياجو سيلفا، وروديجر، وأزبيلكويتا، وألونسو، وكوفاسيتش، وكانتي، وجورجينيو، وهافيرتز، وبولسيتش.

تفاصيل المباراة:

تقدم ليل في الدقيقة 37 عن طريق ضربة جزاء، بعد لمس جورجينيو للكرة بيده، لينفذها اللاعب براق يلماز ويحرزها في شباك ميندي حارس البلوز، معلنا التقدم للنادي الفرنسي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، مرر جورجينيو كرة بينية رائعة لبوليسيتش داخل منطقة الجزاء، ليسددها في الشباك مسجلا هدف التعادل للبلوز، قبل أن يطلق الحكم نهاية الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الدقيقة 71، لعب البديل ماونت كرة عرضية تابعها قائد البلوز أزبليكيوتا في الشباك، مسجلا الثاني لتشيلسي.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بتأهل البلوز.