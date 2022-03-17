الموعد والنظام.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حسمت 8 أندية مقعدها في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2021-2022.

وشهد دور الـ16 بالبطولة الأوروبية، العديد من المفاجأت بعد خروج كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

ومع نهاية دور الـ 16 من البطولة، نستعرض كل ما تريد معرفته عن قرعة الدور ربع النهائي والفرق المتأهلة.

موعد القرعة

تقام قرعة الدور ربع ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، يوم الجمعة 18 مارس، وستبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وستقام قرعة دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون سويسرا.

الفرق المتأهلة

أتلتيكو مدريد الإسباني

ريال مدريد الإسباني

فياريال الإسباني

بايرن ميونيخ الألماني

تشيلسي الإنجليزي

ليفربول الإنجليزي

مانشستر سيتي الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي

ما هو نظام القرعة؟

ستحدد القرعة مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي، والتي سيتم إرجاء قرعة هذا الدور مع قرعة ربع النهائي في نفس اليوم.

ولا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر، فجميع الاحتمالات مفتوحة ويمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة.

موعد دور ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية

ستقام مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي يومي 5 و6 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 12 و13 أبريل.

بينما تقام مباريات الذهاب في الدور نصف النهائي يومي 26 و27 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 3 و4 مايو.

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 28 مايو المقبل على ملعب فرنسا في باريس.