المصري لمصراوي: هناك اضراب من اللاعبين وقد نحيلهم للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

صرح كريم ذكري مدير الكرة في المصري البورسعيدي بأن اللاعبين أضربوا عن مران الفريق اليوم الأربعاء، وصدرت عقوبة بحقهم بخصم 10% من عقد الموسم الجاري 2021-2022.

وقال ذكري في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء: "بالفعل أضرب اللاعبون عن مران اليوم"، وذلك في أعقاب المطالب الخاصة بهم فيما يتعلق بالمستحقات المالية المتأخرة.

وأوضح ذكري بأن المستحقات المتأخرة للاعبين تتمثل في راتب شهرين إضافة إلى 3 مكافآت عن المباريات الماضية للفريق في مختلف المنافسات.

وفيما يتعلق بمباراة الفريق المقبلة أمام القطن الكاميروني الأحد المقبل ضمن بطولة الكونفدرالية: "لو لم يشارك اللاعبون في مران الخميس سيتم احالتهم للتحقيق، وسنلعب بالناشئين، ونحن لا نقف على أحد المصري أكبر من أي لاعب".

وبحسب بعض المصادر، فإن مستحقات عناصر المصري عبارة عن راتب 3 أشهر إضافة إلى مكافآت 6 مباريات خاضها الفريق في مختلف المنافسات.