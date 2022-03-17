ليفربول يشدد الضغط على مانشستر سيتي ويهزم أرسنال

المنامة - ياسر ابراهيم - أوقف ليفربول مسيرة مستضيفه أرسنال التصاعدية وهزمه بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين وفي الشوط الثاني نجح ليفربول في حسم النتيجة لصالحه بثنائية أحرزه البرتغالي دييغو جوتا في الدقيقة 54 والبديل البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 62.



واشتعل الصراع على الصدارة بهذا الفوز إذ رفع ليفربول رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة خلف مانشستر سيتي المتصدر فيما تجمد رصيد أرسنال الرابع عند 51 نقطة.



توتنهام يهزم برايتون



وفي مباراة أخرى، حافظ توتنهام على تقاليده في الآونة الأخيرة بفوز من بعد هزيمة، وذلك بتغلبه على مضيفه برايتون 2-صفر الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة.



ومنذ تلقيه هزيمتين على التوالي في الدوري على يد ساوثهامبتون وولفرهامبتون في 9 و13 شباط/فبراير، دخل توتنهام في دوامة الفوز ومن بعده هزيمة في سلسلة من سبع مباريات متتالية بين الدوري والكأس.



ودخل فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لقاء الأربعاء على خلفية هزيمته في عطلة نهاية الأسبوع على يد مانشستر يونايتد 2-3 ضمن المرحلة 29 من الدوري بسبب ثلاثية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه نجح مجدداً في العودة الى سكة الفوز وحصل على النقاط الثلاث من ملعب برايتون.



وبات سبيرز على المسافة ذاتها من جاره وست هام يونايتد السادس، وذلك قبل لقائهما الأحد في مواجهة مهمة لصراع دوري الأبطال والمشاركة القارية الموسم المقبل.



ويتخلف فريق كونتي حالياً بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الخامس وثلاثة عن أرسنال صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.



وأنهى توتنهام الشوط الأول متقدماً بهدف سجله في الدقيقة 36 حين وصلت الكرة الى السويدي ديان كولوشيفسكي على مشارف المنطقة، فأطلقها لتصطدم بزميله الأرجنتيني كريستيان روميرو وتخدع الحارس الإسباني روبرت سانشيس.



وحسم سبيرز النقاط الثلاث في مستهل الشوط الثاني حين أضاف هاري كاين هدفه الثاني عشر في الدوري هذا الموسم بعد تمريرة من الأوروغوياني فيديريكو بنتانكور تردد الحارس سانشيس في الخروج لقطعها (56)، مانحاً القائد كاين فرصة دخول التاريخ كأفضل مسجل خارج الديار في الدوري الممتاز بـ95 في 139 مباراة، متفوقاً على واين روني الذي احتاج الى 243 للوصول الى 94 هدفاً.



(وكالات)