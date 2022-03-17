فياريال يصعق يوفنتوس بثلاثية ويبلغ ربع نهائي وتشيلسي يحسم صعوده

صعق فياريال الإسباني مستضيفه يوفنتوس الإيطالي في عقر داره بثلاثية نظيفة وأطاح به من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.



افتتح جيرارد مورينو التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 78 وأضاف باو توريس الثاني في الدقيقة 85 وأرنو دانجوما الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2، ليبلغ الفريق الإسباني الملقب بالغواصات الصفراء ربع نهائي المسابقة الأوروبية العريقة.



وتأهل فياريال إلى ربع النهائي بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-1) إذ كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل (1-1) في فياريال.



وفشل يوفنتوس بالتالي في التخلص من عقدة دوري الأبطال التي لازمته منذ تتويجه الثاني والأخير عام 1996، وانتهى مشواره مجدداً عند ثمن النهائي، على غرار ما حصل في الموسمين الماضيين على يد فريقين اعتبرا أيضاً أقل شأناً منه، هما ليون الفرنسي وبورتو البرتغالي توالياً.



وفي المقابل، كرر فياريال، الفائز الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي إنجازي موسمي 2005-2006 حين وصل الى نصف النهائي و2008-2009 حين بلغ ربع النهائي.



تشيلسي يحسم صعوده



وفي مباراة أخرى حسم فريق تشيلسي الإنكليزي حامل اللقب صعوده إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على مستضيفه ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف.



وكرر "البلوز" فوزه على ليل إذ كان تغلب عليه ذهاباً بهدفين دون رد، ليفوز بذلك بمجموع مباراتي الذهاب والعودة (4-1).



وكان ليل افتتح التسجيل عن طريق بوراك يلماز في الدقيقة 38 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل كريستيان بوليسيتش لتشيلسي في الدقيقة (45+3).



وفي الدقيقة 71 أحرز سيزار أزبيليكويتا الهدف الثاني للفريق اللندني.