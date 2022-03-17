الامارات | فياريال وتشلسي إلى ربع نهائي الأبطال.. تعرّف إلى المتأهلين وتوقيت القرعة والصدامات المتوقعة

شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال وتشلسي إلى ربع نهائي الأبطال.. تعرّف إلى المتأهلين وتوقيت القرعة والصدامات المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريقا تشلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني في حسم تأهلهما إلى دور الثمانية ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، حيث تمكن فياريال من تحقيق المفاجأة المدوية، بعد التغلب على اليوفي في عقر داره بتورينو بثلاثية نظيفة، بعد أن تعادلا ذهابا 1-1، بينما جدد تشلسي فوزه على مضيفه ليل الفرنسي بنتيجة 1-2، مستفيدا أيضا من فوزه ذهابا 2-0 في لندن.

وسجل لفياريال ثلاثيته، كلا من جيرار مورينو في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، ثم باو توريس بطريقة رائعة في الدقيقة 85، وفي الدقيقة 92 أضاف دانجوما الثالث من ركلة جزاء، في ليلة صعبة عاشها اليوفي وجماهيره.

وفي لقاء تشلسي، سجل هدفي الفوز بوليسيتش وأزبيلكويتا في الدقيقتين 47 و71، بينما سجل هدف ليل الوحيد بوراك يلماز في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

وتأهلت رسميا إلى ربع النهائي فرق: أتلتيكو مدريد وريال مدريد وفياريال (إسبانيا)، وبنفيكا (البرتغال) وليفربول ومان سيتي وتشلسي (إنجلترا)، وبايرن ميونيخ (ألمانيا). وتجرى قرعة دوري الأبطال الساعة 15:00 بتوقيت الإمارات غداً الجمعة، (11:00 صباحا بتوقيت غرينيتش)، وستقام في مقر الاتحاد الأوروبي في نيون بسويسرا.

وسيكون بإمكان الفريقين من نفس البلد مواجهة بعضهما البعض، كما أن القرعة ستشمل أيضا خارطة المنافست في نصف النهائي، حيث ستحدد في قرعة الربع، ما سيجعل الطريق إلى النهائي في العاصمة الفرنسية باريس واضح المعالم خلال القرعة المرتقبة غدا.

وستقام مباريات ربع النهائي بين 5 و6 أبريل ذهابا، و12 و13 أبريل إيابا، بينما دور الأربعة في 26 و27 أبريل و3 و4 ماي، في حين يقام النهائي يوم 28 ماي.

وبالنظر إلى هوية الفرق المتأهلة، وباستثناء المباراة التي سيكون طرفها بنفيكا أو فياريال، فيتوقع أن تكون باقي المباريات عبارة عن صدامات كبرى، خاصة في حال تواجه سيتي مع البايرن، أو الريال مع البايرن، أو ليفربول مع تشلسي، أو ليفربول مع الريال، أو سيتي مع الريال، وغيرها من المواجهات المتوقعة.

الفرق الثمانية المتأهلة:

ليفربول ومان سيتي وتشلسي (إنجلترا)

ريال مدريد وأتلتيكو وفياريال (إسبانيا)

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

بنفيكا (البرتغال)

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