الفيفا يوجه ضربة موجعة للعراق وينقل مباراته مع الإمارات من بغداد إلى أرض محايدة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء نقل مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الإماراتي -في إطار الجولة التاسعة من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 بقطر- إلى أرض محايدة، مما يشكل ضربة موجعة للعراق الذي كان يعتبر هذه المباراة البوابة الأولى نحو إنهاء حظر إقامة مباريات دولية في ملاعبه والمستمر منذ أعوام.



وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي في مؤتمر صحفي في بغداد إن الاتحاد تسلم رسالة من الاتحاد الدولي، تتضمن قرار نقل مباراة المنتخب أمام نظيره الإماراتي إلى أرض محايدة وهي الأردن.



وأشار أمين سر الاتحاد العراقي محمد فرحان -خلال المؤتمر- إلى أن القرار جاء على خلفية القصف الصاروخي الإيراني الأخير الذي تعرضت له مدينة أربيل فجر الأحد الماضي.



من جهته أكد رئيس الاتحاد عدنان درجال أن اتصالات مكثفة تجري مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لإعادة المباراة إلى بغداد، بعد تقديم ضمانات".



من جهته أكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في بيان نشره عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم قررا نقل مباراة منتخب الإمارات ونظيره العراقي إلى أرض محايدة".



وأضاف الاتحاد في بيانه "سيتم الإعلان عن الملعب الذي ستقام فيه المباراة خلال الأيام المقبلة".



وأشارت تقارير إلى أن الأحداث الأمنية التي صاحبت القصف الصاروخي الإيراني على أربيل قبل أيام أسهمت في اتخاذ قرار عدم إقامة المباراة في بغداد.



وكان من المقرر أن يلتقي المنتخب العراقي أمام نظيره الإماراتي في 24 مارس/آذار الجاري على ملعب المدينة الدولي ببغداد.



وكان منتخب العراق سجل العودة لخوض المباريات الدولية في بغداد بعد غياب استمر أكثر من 8 سنوات، عندما تغلب على أوغندا 1-0 في مباراة ودية أقيمت على ملعب المدينة الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت هذه المباراة الأولى بالعاصمة منذ لقاء العراق مع ليبيريا عام 2013.



ويمتلك منتخب العراق 5 نقاط من 8 مباريات، حيث يحتل المركز الخامس في المجموعة الأولى.



وسيخوض المباراة الأخيرة أمام سوريا في 29 مارس/آذار الجاري على ملعب راشد في دبي، فيما يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث برصيد 9 نقاط في المجموعة التي تضم كلا من إيران وكوريا الجنوبية ولبنان وسوريا.





المصدر: وكالات