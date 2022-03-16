الامارات | مهاجم بني ياس يفسخ عقده مع "السماوي" وينتقل للدوري السويدي

شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم بني ياس يفسخ عقده مع "السماوي" وينتقل للدوري السويدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم اليوم عن انتقال مهاجم الفريق، السويدي اسحاق ثيلين "30 عام” إلى صفوف نادي مالموه السويدي بصفقة انتقال دائم، وذلك بعد إلغاء العقد بين الطرفين وبالتراضي.

وقال النادي في بيان: "شركة نادي بني ياس لكرة القدم ممثلة في لجانها الفنية في صدد البحث المبكر عن أجنبي لتعويض خانة الأجنبي الرابع والذي سيكون بلاشك حسب متطلبات الفريق والجهاز الفني ويلبي احتياجات الفريق بالخط الأمامي للموسم القادم على أن يتم تسجيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

واضاف البيان: "ودع جميع اللاعبين والطاقم الفني والإداري، اللاعب إسحاق ثيلين، متمنين له المزيد من النجاحات والتميز في مسيرته الاحترافية القادمة". وكان اسحاق ثيلين انضم لصفوف نادي بني ياس خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة وشارك مع في 25 مباراة سجل خلالها 6 اهداف وساهم في صناعة هدف واحد.

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