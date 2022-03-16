الامارات | بطولة "رولان غاروس" للتنس تسمح بمشاركة اللاعبين الروس و"غير الملقحين"

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة "رولان غاروس" للتنس تسمح بمشاركة اللاعبين الروس و"غير الملقحين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيُسمح للاعبين غير الملقحين، على غرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والروس أمثال دانييل مدفيديف، المشاركة "حتى الآن" في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وفق ما أعلن المنظمون اليوم. وغاب ديوكوفيتش الذي سيستعيد صدارة التصنيف العالمي الاثنين المقبل، عن أولى بطولات الغراند سلام في أستراليا مطلع العام، بعد ترحيله إثر خسارته معركة قضائية لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأثيرت الشكوك بشأن مشاركته في رولان غاروس للدفاع عن لقبه هذا العام، ولكن مع رفع القيود المتعلقة بالجائحة، بما فيها التصريح الخاص باللقاح، قالت مديرة البطولة واللاعبة السابقة أميلي مورسيمو أنه سيسمح له بالمشاركة. وقالت خلال مؤتمر صحافي "حتى الآن، لا شيء يقف في وجه ديوكوفيتش للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة. هدفنا أن يشارك أفضل اللاعبين".

وكان الصربي المتوج بعشرين لقبًا في البطولات الكبرى صريحًا في رفضه تلقي اللقاح الذي حرمه أيضًا من المشاركة في بطولة إنديان ويلز للماسترز المقامة حاليًا في الولايات المتحدة. إلا أن منظمي رولان غاروس حرصوا على التشديد ان الاوضاع قد تتغير. قالت أميلي أوديا-كاستيرا، المديرة العامة للاتحاد الفرنسي لكرة المضرب "تعلمنا أن نكون حذرين لأقصى درجة". وتابعت "نرى أن الامور تتغير بين شهر وآخر. في سيناريو صعب، هناك دائمًا احتمال لإعادة الفقاعات الصحية". كما أعلن المنظمون أنه سيسمح للاعبين الروس والبيلاروس المشاركة ولكن تحت علم محايد، وفق توصيات رابطتي المحترفين والمحترفات على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.

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