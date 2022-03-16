بعد تقارير الإصابة.. بيرسي تاو يشارك في تدريبات الأهلي استعداداً لمواجهة المريخ

الشارقة - اميمة ياسر -

تواجد اللاعب الجنوب إفريقي، بيرسي تاو، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملعب مختار التتش، استعداداً لمواجهة المريخ السوداني.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر ستوري فيس بوك فيديو لبيرسي تاو وهو يداعب الكرة في التدريب.

وكان بيرسي تاو قد اشتكى أمس الثلاثاء من إصابة في العضلة الأمامية، إلا أن الأشعة أثبتت سلامة اللاعب، وتقرر مشاركته اليوم في المران بشكل جماعي، بعدما حصل على راحة أمس بسبب شكوك حول إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

وفي السياق ذاته، نقل موقع "يلا كورة" عن مصدر بالنادي الأهلي قوله إن بيرسي تاو تعرض فقط لإجهاد خفيف، لكن ذلك لم يمنعه من المشاركة في التدريبات مع الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى غياب بيرسي تاو لفترة تصل إلى شهر ونصف بعد تعرضه لإصابة قوية، وهو الأمر الذي تم نفيه.

وأشار المصدر إلى أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، سيحسم مصير دخول بيرسي تاو قائمة مباراة الأهلي والمريخ المقبلة في دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق المريخ السوداني، في السادسة مساء الجمعة المقبلة، على استاد "الأهلي WE السلام" ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان اللاعب الجنوب إفريقي قد انضم إلى صفوف النادي الأهلي قادماً من برايتون الإنجليزي في الصيف الماضي.

وسجل بيرسي تاو مع الأهلي 5 أهداف في 13 مباراة لعبها في مختلف البطولات.

وفي نهاية يناير الماضي، تعرض بيرسي تاو لإصابة في العضلة الأمامية، ليعود للتدريبات الجماعية في نهاية فبراير.