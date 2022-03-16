شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى وسيراميكا تعادل سلبى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة إنبى وسيراميكا المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام بالتعادل السلبي.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمد كوكو،خط الدفاع: علاء عطا - عبد الله محمود - محمود البدري- سيف تقا - أحمد محسن،خط الوسط: محمد توني - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم ،خط الهجوم: باسم مرسي .

بينما بدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الدفاع : إبراهيم يحيى - خالد رضا - محمد حامد،خط الوسط : علي فوزي - أحمد العجوز - مصطفى دويدار - مصطفى جمال - محمد شريف حتحوت - مصطفى شلب،خط الهجوم : جون ايبوكا.

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 14 نقطة جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 4 مواجهات ونجح لاعبو الفريق البترولى في تسجيل 12 هدفا بينما سكنت شباكهم 16 هدفا.

بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى العم برصيد 13 نقطة جمعهم من الفوز في مباراتين والتعادل في 7 مباريات والخسارة في 3 مواجهات ونجح لاعبوه في تسجيل 12 هدفا بينما سكنت شباكهم 13 هدفا.