شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه: الإسماعيلى احتاج الفوز على الاتحاد السكندرى "عشان المركب تمشي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلى السابق إن الدراويش احتاجوا الفوز على الاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بخسارة زعيم الثغر 2 / 1.

قال عبد ربه خلال تحليله لمباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى على "قناة أون تايم سبورتس" إن لاعبو الدراويش احتاجوا الفوز على سيد البلد في مباراة اليوم حتى تعبر المركب مؤكدا أن اللاعبين تحلوا بالإصرار والعزيمة.

تابع عبدربه:" لابد على اللاعبين أن يبذلوا قصارى جهدهم حتى يصلوا إلى ما يريدونه والفوز يحتاج إلى الإصرار والعزيمة واللاعبين قدموا ما عليهم في مباراة اليوم ولا بد أن يعود الدراويش لمكانتهم الطبيعية في جدول الدورى".

وحقق الإسماعيلى أول انتصار في الدوري هذا الموسم بعدما فقد 31 نقطة في أول 12 جولة، ليرتقي الدراويش للنقطة الثامنة بالمسابقة، لكنه ما زال في قاع جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، أحرز لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 19 غيرها.

لعب الإسماعيلي بتشكيل مكون من، محمد فوزي في حراسة المرمى، وعصام صبحي وباهر المحمد ومحمد هاشم وعمرو الحلواني في خط الدفاع، و محمد عادل ،عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد عبد السميع في خط الوسط، ومحمد الشامي ، أحمد مدبولي في خط الهجوم.