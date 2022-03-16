شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يشارك فى بطولة العالم للبومزا بكوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة العالم للبومزا ، المقرر إقامتها فى كوريا الجنوبية خلال أبريل المقبل .

وأقام اتحاد التايكوندو تصفيات للاعبى المنتخب الأول على مدار يومين ، بصالة اتحاد الشرطة الرياضى ، للاستقرار على قوام المنتخب المقرر الاستعانة به فى المعسكرات والبطولات الفترة المقبلة ومن بينها بطولة العالم .

ومن المقرر أن يقيم الاتحاد تصفيات داخلية أخرى بين اللاعبين المتأهلين من التصفيات ، و اللاعبين الذين شاركو فى بطولة كأس العرب بالفجيرة وحققوا مراكز من الاول للثالث، و لكنهم تخلفوا عن التصفيات الجارية ، بداعى الاصابة .

وتشارك منتخبات التايكوندو فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط ، ثم بطولة العالم للناشئين بالاضافة إلى بطولة العالم شباب يوليو وأغسطس على الترتيب .