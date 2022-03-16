شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة: درسنا كل شىء عن الجونة.. والتوفيق كان حليف المقاولون اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عودة المدير الفنى لنادى المقاولون العرب، أن الفوز اليوم جاء بتوفيق كبير من ربنا ودرسنا كل شيء عن الجونة، ونعانى من ظروف صعبة في المقاولون العرب واللاعبين تحت ضغط كبير.

وقال محمد عودة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "إحنا فى ظروف صعبة وأدينا فريق الجونة حقه وزيادة ودرسنا كل شيء عنهم ومعاهم مدرب كبير، وبشكر ربنا إنه وقف جانب الفريق وبشكر اللاعبين وعملنا أكثر من جلسة معاهم للخروج من الموقف الذى نحن فيه".

وأضاف مدرب المقاولون: "بدأنا الشوط الأول بضغط عالٍ عكس ما كان الكل متوقع وحاولنا كتير نسجل لكن ربنا مكنش كاتبلنا، وقولت للاعبين بين الشوطين ربنا شايلهالنا فى الشوط الثانى، والحمد لله جت فى الشوط التانى".

وأوضح: "أحمد على من أفضل المهاجمين فى مصر، بس محتاج أنك تكون ضاغط على الفريق، ولما جه فينا الهدف خلاص كنا لازم نضغط والحمد لله قدر يسجل ونحقق الثلاث نقاط".

وحقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيرة الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما على ستاد خالد بشارة ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من محمود الشبراوى لاعب فريق الجونة فى الدقيقة 59 بينما تمكن أحمد على مهاجم المقاولون العرب من أحراز هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 66 وعزز مامادو نديوكو نياس بالهدف الثانى لفريق ذئاب الجبل فى الدقيقة 72 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس عماد السيد.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق المقاولون العرب للنقطة 11 محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 14 محتلا المركز الحادى عشر.