شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد نغمة الانتصارات بالدوري بعد 200 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى أول انتصار في الدوري هذا الموسم وأول انتصار في المسابقة منذ أكثر من 200 يوم، آخر مباراة فاز فيها الإسماعيلى كانت الموسم الماضى أمام سيراميكا، فى المباراة التى انتهت بنتيجة 3/2، والتى أقيمت يوم 27 أغسطس 2021. قبل انتصار اليوم خاض "الدراويش" 12 مواجهة هذا الموسم، خسر فى 7 وتعادل فى 5، ويحتل المركز الأخير بأربع نقاط بعد 11 جولة من الدورى المصرى الممتاز.

حقق فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.