شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد نغمة الانتصارات بالدوري بعد 200 يوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى أول انتصار في الدوري هذا الموسم وأول انتصار في المسابقة منذ أكثر من 200 يوم، آخر مباراة فاز فيها الإسماعيلى كانت الموسم الماضى أمام سيراميكا، فى المباراة التى انتهت بنتيجة 3/2، والتى أقيمت يوم 27 أغسطس 2021.
قبل انتصار اليوم خاض "الدراويش" 12 مواجهة هذا الموسم، خسر فى 7 وتعادل فى 5، ويحتل المركز الأخير بأربع نقاط بعد 11 جولة من الدورى المصرى الممتاز.
حقق فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
سجل محمد الشامى لاعب الإسماعيلى هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى بالدقيقة 25، وبعد دقيقتين من تقدم الإسماعيلى، سجل خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندرى هدف التعادل لزعيم الثغر لتصبح النتيجة 1-1، لكن محمد عادل لاعب الإسماعيلى نجح في تسجيل الهدف الثانى لفريقه بالدقيقة 64 من عمر المباراة.
وحق الإسماعيلى أول انتصار في الدوري هذا الموسم بعدما فقد 31 نقطة في أول 12 جولة، ليرتقي الدراويش للنقطة الثامنة بالمسابقة، لكنه ما زال في قاع جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، أحرز لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 19 غيرها.