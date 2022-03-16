شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهاجم سيراميكا بـ"إيبوكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا والتي تقام بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل إنبي كل من:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع : إبراهيم يحيى - خالد رضا - محمد حامد

خط الوسط : علي فوزي - أحمد العجوز - مصطفى دويدار - مصطفى جمال - محمد شريف حتحوت - مصطفى شلبي

خط الهجوم : جون ايبوكا

ويحل فريق سيراميكا ضيفا ثقيلا على إنبى في الثامنة مساء على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، وهي المباراة التي يدخلها الفريقين بمعنويات كبيرة بعد التأهل لثمن نهائي كأس مصر قبل أيام قليلة.

يدخل فريق سيراميكا اللقاء منتشيا بالتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 14 نقطة جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 4 مواجهات ونجح لاعبو الفريق البترولى في تسجيل 12 هدفا بينما سكنت شباكهم 16 هدفا.