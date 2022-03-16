الإسماعيلى يهزم الاتحاد السكندري ويحقق أول انتصار بالدوري بعد 12 مباراة دون فوز

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل محمد الشامى لاعب الإسماعيلى هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى بالدقيقة 25، وبعد دقيقتين من تقدم الإسماعيلى، سجل خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندرى هدف التعادل لزعيم الثغر لتصبح النتيجة 1-1، لكن محمد عادل لاعب الإسماعيلى نجح في تسجيل الهدف الثانى لفريقه بالدقيقة 64 من عمر المباراة.

وحقق الإسماعيلى أول انتصار في الدوري هذا الموسم بعدما فقد 31 نقطة في أول 12 جولة، ليرتقي الدراويش للنقطة الثامنة بالمسابقة، لكنه ما زال في قاع جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، أحرز لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 19 غيرها.

لعب الإسماعيلي بتشكيل مكون من، محمد فوزي في حراسة المرمى، وعصام صبحي وباهر المحمد ومحمد هاشم وعمرو الحلواني في خط الدفاع، و محمد عادل ،عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد عبد السميع في خط الوسط، ومحمد الشامي ، أحمد مدبولي في خط الهجوم.

وضم تشكيل الاتحاد كل من أحمد يحيى في حراسة المرمى، عبد الله نصيب ، محمد عبد السلام، صبرى رحيل ، هشام صلاح في خط الدفاع، أحمد نبيل مانجا، ،مروان عطية ، خالد الغندور في خط الوسط، وأحمد عادل ميسي ، بنجامين بواتنج ، مابولولو في خط الهجوم.