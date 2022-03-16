باسم مرسى يقود هجوم سيراميكا أمام إنبى

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة إنبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: علاء عطا - عبد الله محمود - محمود البدري- سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمد توني - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم .

خط الهجوم باسم مرسي .

ويجلس على مقاعد البدلاء:

عامر عامر - خالد صبحي - عبد الله جمعه - كوامي بونسو - محمد حسن - شريف دابو - ايفانز منساه - مصطفى ميسي - شادي حسين.

ويحل فريق سيراميكا ضيفا ثقيلا على إنبى في الثامنة مساء على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، وهي المباراة التي يدخلها الفريقين بمعنويات كبيرة بعد التأهل لثمن نهائي كأس مصر قبل أيام قليلة.

يدخل فريق سيراميكا اللقاء منتشيا بالتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 14 نقطة جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 4 مواجهات ونجح لاعبو الفريق البترولى في تسجيل 12 هدفا بينما سكنت شباكهم 16 هدفا.