شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجمباز: مونديال القاهرة هو الأقوى حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز أن كأس العالم الذى تنظمه مصر خلال الفترة من 17 وحتى 20 مارس الجاري سيكون الأقوى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمين أن البطولة يشارك بها أصحاب 4 ميداليات في دورات الألعاب الأولمبية الماضية وهو ما يجعل مستواها قوي للغاية وستكون المنافسة كبيرة وقوية للغاية بين اللاعبين المشاركين في البطولة.

وأضاف أن البطولة ستشهد مشاركة ما يقرب من 281 لاعب ولاعبة من 34 دولة وهو عدد كبير مقارنة بنسخة العام الماضي والذي شارك به 16 دولة فقط بسبب تفشي فيروس كورونا.

واختتم حديثه خلال المؤتمر الصحفي للبطولة والمنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة الكبرى وعده للمسئولين والجماهير بأن تظهر البطولة بأفضل وأبهى صورة.