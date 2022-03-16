شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى وكريم فؤاد يشاركان فى جانب من المران الجماعي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الثنائى محمد هاني وكريم فؤاد فى جزء من مران الفريق الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وتأكد تحسن حالته بشكل كبير.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي فى الأهلي، إن محمد هاني لاعب الفريق خضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وتأكد تحسن حالته بشكل كبير، موضحا أن هاني جاهز للمشاركة في جانب من التدريبات بعد أن كان قد اشتكى من آلام في العضلة الضامة عقب مشاركته في مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري، وغاب بسببها عن مواجهة الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دوري الأبطال.





يأتى هذا فى الوقت الذى تعافي فيه كريم فؤاد من الإصابة بكدمة في العضلة الأمامية، وشارك في مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، أن كريم فؤاد خضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته، بعد أن اشتكى من كدمة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا، موضحا أن اللاعب تعافى من آلام الكدمة، وبدأ المشاركة في التدريبات بشكل تدريجي، واستكمل المران بجانب من التدريبات المنفردة المحددة له.





وكانت بعثة الأهلي قد عادت من جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بعد خوض مباراة صن داونز، ‏وحصل الفريق بعدها على راحة يومين، فيما اكتفى لاعبو الفريق أمس بأداء جلسات استشفائية للتخلص من ‏حالة الإجهاد قبل مواجهة المريخ.‏

وكان الأهلي قد خاض مباراة بيراميدز في الدوري يوم 8 مارس، ثم توجه إلى جنوب إفريقيا ‏وخاض مباراة صن داونز يوم 12، فيما يلتقي مع المريخ يوم الجمعة 18 مارس الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏